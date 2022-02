"Inflacja przekroczy 10 procent". Wyższa prognoza dla stóp procentowych w Polsce

ING Bank Śląski podwyższył prognozę stopy referencyjnej na ten rok do 4,5 proc. z wcześniej oczekiwanych 4 proc. (i wobec 2,25 proc. obecnie). ING BSK prognozuje, że inflacja przekroczy 10 proc. r/r w styczniu br. (wobec 8,6 proc. r/r w grudniu ub.r.).

- W ciągu ostatnich dwóch miesięcy poznaliśmy dwie tarcze antyinflacyjne. Pomimo tego nasze średnie prognozy inflacji na rok 2022 wzrosły. Dlatego bank centralny uruchamia nowy kanał oddziaływania na oczekiwania - przez kurs chce działać w kierunku powstrzymywania inflacji. Co to oznacza dla stóp procentowych? Wcześniej mówiliśmy, że stopa docelowa NBP w tym roku to 4%, a w przyszłym - 4,5%. Przesuwamy tę prognozę 4,5% na ten rok - poinformował główny ekonomista banku ING Rafał Benecki podczas konferencji prasowej.

NBP włącza do gry nowy instrument

Benecki zwrócił uwagę, że bank centralny komunikował, iż podwyżki stóp procentowych będą wyższe, niż wyceniał to rynek. A wczoraj usłyszeliśmy, że umocnienie kursu byłoby spójne z polityką NBP.

- Bank centralny włącza do gry dodatkowy instrument oprócz podwyżek stóp: umocnienie złotego. Podwyżki stóp działają z opóźnieniem 4-6 kwartałów. Skuteczniejszą metodą na szybkie powstrzymywanie inflacji jest mocny kurs - ocenił główny ekonomista.

Poinformował, że według prognoz banku, inflacja konsumencka "przebije 10 proc. r/r" w styczniu. W grudniu ub.r. inflacja CPI wyniosła 8,6 procent.

Inflacja w Polsce zależy od tarcz

- Naszym zdaniem, inflacja w roku 2022 średnio wyniesie ok. 9 proc. w scenariuszu utrzymywania tarcz antyinflacyjnych do lipca. Gdyby te tarcze zostały przedłużone do końca roku - co jest, naszym zdaniem, bardzo prawdopodobne - to wtedy średnia inflacja w roku 2022 wyniesie ok. 8 proc. Oczywiście, przedłużanie tarcz oznacza, że średnia inflacja w roku 2022 spada, ale w 2023 - rośnie. Mówimy o inflacji w roku 2023 między 6 a 7 proc. 6 proc. jeśli tarcze są krótkie, 7 proc. - jeśli tarcze są dłuższe - wskazał też Benecki.

W prezentacji wynikowej ING BSK wskazał dziś, że dotychczasowe podwyżki stóp dokonane przez Narodowy Bank Polski (NBP) są mniejsze niż w państwach regionu, choć inflacja w Polsce jest najwyższa, a stymulacja fiskalna wysoka.

"Argumentem za dużą skalą zacieśnienia jest też proinflacyjna struktura gospodarki, oparta na konsumpcji, a także bardzo mocna kondycja krajowego rynku pracy - np. bezrobocie jest jednym z najniższych w UE. Czyni to Polskę szczególnie podatną na spiralę placowo-cenową" - czytamy w prezentacji.

RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., w tym stopę referencyjną do 0,5 z 0,1 proc. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25 proc., w grudniu - do 1,75 proc., zaś w styczniu 2022 r. - do 2,25 procent.

Wyniki ING za czwarty kwartał 2021

Dziś rano ING Bank Śląski opublikował raport za ostatnie trzy miesiące ubiegłego roku. Skonsolidowany zysk netto sięgnął 669 mln złotych, wobec 313,9 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 416,4 mln zł wobec 1 154,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 476 mln zł wobec 431,7 mln zł w 2020 roku. Aktywa banku wyniosły na koniec 2021 roku 201,65 mld złotych.