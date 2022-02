Ofensywa słowna prezesa NBP. Co dzieje się ze złotym?

- Kurs złotego to ważny kanał oddziaływania na gospodarkę. Przypomnę, że mamy reżim płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji, w szczególności, gdy jest to uzasadnione przez warunki rynkowe — powiedział Adam Glapiński dla Bloomberga.

Adam Glapiński odniósł się również do sytuacji makroekonomicznej. - Mamy w Polsce silne ożywienie aktywności gospodarczej. Przypomnę, że wzrost PKB w całym ubiegłym roku jest szacowany przez GUS na 5,7 procent. To oznacza przyspieszenie rocznej dynamiki PKB w IV kwartale w okolice 7 procent, a więc znakomite wyniki. Do tego mamy bardzo dobre dane z rynku pracy, w tym niskie bezrobocie i silny wzrost płac — zauważa prezes NBP.