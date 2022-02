Bezrobocie w Polsce z dwójką z przodu. Pierwszy raz od wybuchu pandemii

Europejski urząd statystyczny potwierdza odporność polskiego rynku pracy na kolejną falę koronawirusa. Bezrobocie w naszym kraju spadło w grudniu do 2,9 proc. - wynika z wtorkowej publikacji.

Warto podkreślić, że Eurostat w inny sposób liczy bezrobocie (pomija np. osoby, które nie szukają aktywnie pracy, a są w oficjalnych rejestrach) niż np. GUS, który na podstawie statystyk z urzędów pracy wskazał, że w grudniu stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc. Wyniki więc dość mocno się różnią, choć co do zasady wskazują te same trendy zachodzące na rynku pracy.