Czym są papiery wartościowe?

dziobak 1 godz. temu

Obligacje to tylko makulatura przykład obligacje przedwojenne miały być wykupione według wartości złota 50 letnie no i są warte jak makulatura chociaż TK stwierdził że trzeba je wykupić. Tak że Polskie obligacje ale tylko w Polsce to makulatura nie dotyczyło to obywateli zagranicznych. Za Tuska MF powiedział co mi zrobicie gdy ich nie wykpimy