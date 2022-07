Inflacja pełzająca – co to takiego?

Czym jest inflacja pełzająca?

Co to inflacja pełzająca? Inflacja sama w sobie to szerokie pojęcie, które można podzielić na kilka mniejszych zależnych od tempa zmian cen. W przypadku dodatnich stóp inflacji można wyróżnić: inflację pełzającą, kroczącą, galopującą i hiperinflację. Inflacja pełzająca to taka, która nie powoduje zakłóceń w przebiegu procesów gospodarczych. Może być kontrolowana.

Inflacja pełzająca to to samo co inflacja powolna, łagodna, jednocyfrowa. Zgodnie z podanymi określeniami jest to nieszkodliwy i nieznaczny wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Zjawisko inflacji pełzającej jest naturalne. Nie wywołuje poważniejszych trudności ani negatywnych skutków ekonomicznych. Poziom cen podnosi się w stosunkowo wolnym tempie. Nie ma również problemów z ochroną wartości pieniądza - utrzymuje się siła nabywcza zgromadzonych oszczędności. Nie podważa to zaufania do pieniądza wśród społeczeństwa.

Ile wynosi inflacja pełzająca?

Granice przedziałów klasyfikujących dany wzrost cen do danej kategorii jest zróżnicowany i może być interpretowany inaczej w zależności od autora. Według jednej definicji inflacja pełzająca mieści się w przedziale do 1 proc. miesięcznie i do 9 proc. w skali rocznej. Według innej inflacja pełzająca istnieje, gdy wzrost cen nie przekracza 5 proc. w skali roku. Jeszcze inna głosi, że inflacja pełzająca charakteryzuje się roczną zwyżką cen rzędu 3 - 7 proc. Umownie można przyjąć, że z inflacją pełzającą mamy do czynienia, gdy wzrost cen znajduje się poniżej 5 proc. rocznie.

Jaki jest bezpieczny poziom inflacji?

Spadek wartości pieniądza jest zjawiskiem naturalnym dla współczesnych gospodarek. Kiedy inflacja jest na niewielkim poziomie, konsumenci mogą nawet nie zdawać sobie sprawy z jej istnienia. Ekonomiści uważają, że dynamika cen powinna być stabilna i nie za wysoka. Aby inflacja była na bezpiecznym poziomie, powinna być blisko celu banku centralnego.

Narodowy Ban Polski prowadzi politykę pieniężną, wykorzystując strategię celu inflacyjnego. Cel inflacyjny w Polsce jest wyznaczony na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +1 pkt proc. i ma charakter średniookresowy. Inflacja w Polsce może być niebezpieczna, gdy wzniesie się trwale i znacząco powyżej celu.

Biorąc pod uwagę powyższe, inflacja pełzająca, jeśli trwale nie przekroczy 4 proc., jest bezpieczna dla polskiej gospodarki. Jeśli jednak inflacja wejdzie w fazę kroczącą (między 5 proc. a 10 proc. rocznie) lub galopującą (10-100 proc. rocznie), mocno wpłynie to na ceny. Inflacja pełzająca w Polsce to nic nowego. W poprzednich latach była ona obecna w krajowej gospodarce. Rok 2022 zaczął się inflacją rzędu 8,6 proc. W kolejnych miesiącach następowało pogłębienie inflacji, która przekroczyła próg 10 proc., wkraczając w fazę galopującą.

Jak inflacja pełzająca wpływa na gospodarkę?

To, jak inflacja wpływa na gospodarkę, nie jest trudne do przewidzenia. Za ten sam niezmienny dochód konsumenci mogą kupować coraz mniej towarów czy usług. Siła nabywcza naszych pieniędzy maleje. Dla zwykłego konsumenta najbardziej odczuwalne są jednak efekty inflacji kroczącej czy galopującej, nie mówiąc o hiperinflacji. Inflacja pełzająca potrafi być nawet niezauważalna.

Z punktu widzenia konsumenta, inflacja może wydawać się niezbyt pożądanym zjawiskiem. Istnieją jednak pozytywne skutki inflacji. Jej niewielki wskaźnik odpowiedzialny jest za ożywienie gospodarcze. Inflacja pełzająca jest do pogodzenia z procesem wzrostu gospodarczego. Aby jednak jej rozwój przebiegał odpowiednio, niezbędne są narzędzia nadzoru, takie jak bank centralny. Pozbawiona nadzoru, z pozoru niegroźna pełzająca inflacja może bardzo szybko ewoluować w dużo bardziej niebezpieczne formy.

Niewielka i, co ważne, kontrolowana inflacja wywiera dodatkowo korzystny wpływ na gospodarkę m.in. poprzez zachętę do zwiększenia produkcji, wzrostu inwestycji i konsumpcji. Warunkiem wystąpienia pozytywnych skutków inflacji oraz ominięcia jej negatywnych konsekwencji są prawidłowy rozwój gospodarczy kraju i stały nadzór banku centralnego.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Business gospodarka inflacja

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.