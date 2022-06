Czego należy unikać w dobie inflacji? Jakie działania pogłębiają inflację?

DrEsc 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co za bzdury napisane: zahamowanie inflacji przez kształtowanie cen przez RPP!! :) :) a tymczasem kształtowanie cen polega na obciążeniu wysokimi kosztami kredytów Polaków. W takim razie jeśli przeciętnie płacimy o 1000zł więcej na ratę kredytu hipotecznego to jaki to ma wpływ na ceny które rosną z przyczyn Rosji i Niemiec czy innych . Wasza edukacja z komuny jest ślepa, teorie dotyczą ogólnych przesłanek a nie nie rzeczywistości