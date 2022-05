Inflacja – co to jest i jak wpływa na ceny?

Kacza hańba 48 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Inflacja to coś takiego co wykorzystuje rząd aby okraść obywateli,swoich i Polaków .Bez inflacji kaczego rządu by już nie było bo by nie miał za co kupić głosujących anty polaków ,darmozjadów,leni,nieudaczników i innego robactwa. Kilka mln ludzi sprzedaje się jak prostytutka za marne pieniądze,hańba !