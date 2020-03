gospodarka oprac. Mateusz Ratajczak wczoraj 23:42

Amerykanie ratują gospodarkę, pompują miliardy dolarów na rynek

USA robi wszystko, by nie dopuścić do rozwoju kryzysu gospodarczego. Amerykański bank centralny właśnie ogłosił obniżkę stóp procentowych niemal do zera. Jednocześnie luzuje politykę wobec banków. To super bazooka - komentuje ekonomista Piotr Kuczyński. Cel jest jeden: nie dopuścić do załamania.

