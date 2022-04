Kursy walut - 11.04.2022. Poniedziałkowy kurs funta, euro, dolara i franka szwajcarskiego

Tadeusz, Żnin 3 godz. temu zgłoś do moderacji 19 8 Odpowiedz

Z wypowiedzi fachowcy - doradcy finansowego z Expandera: Dzisiaj na miejscu Polaków wymieniłbym wszystkie złotówki na dolary lub euro, pozostawiłbym sobie tylko złotówki na bieżące wydatki, rachunki itp. Galopujaca inflacja, spirala płacowo- cenowa, konflikt Polski z Unią, malejąca siła nabywcza polskiego pieniądza, kompletny brak zaufania do RPP sprawi, że kursy walut obcych dalej będą rosnąć. Stopy podnoszone są dużo za późno i przyniosą teraz tylko zahamowanie nieźle radzącej sobie do tej pory gospodarki, niewypłacalność kredytobiorców, wkrótce może pojawić się bezrobocie co przełoźy się też na ceny i oczywiście kursy walut obcych. Będą one coraz wyższe, bowiem nawet Polacy sympatyzujący z partią rządzącą w końcu zauważą, że za zarobione złotówki mogą kupić coraz mniej towarów. Zakup dolarów czy euro to dzisiaj jeden z kilku sposobów zabezpieczenia oszczędności. Dlatego też waluty obce będą drożeć.