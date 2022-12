Kursy walut 30.12.2022. Piątkowy kurs funta, euro, dolara i franka szwajcarskiego

Śmierdzące st... 20 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dlaczego w czasach rządów tego światłego człowieka vel Morawieckiego przeciętnego Polaka zaczyna telepać psychicznie, gdy choćby tylko dopuści do siebie myśl: "istnienie elit jest naturalne i nieuniknione", "polskie elity władzy", "polskie elity finansowe", "polskie elity intelektualne".. "Kraj bez elit to zapaść kraju", "Polskie elity są potrzebne", "co to za kraj bez elit" itd.