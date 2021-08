Kursy walut. Bank USA wyraźnie podbił notowania dolara

Jeszcze wieczorem dolar był wyceniany nieco poniżej 3,89 zł. Kilka godzin później jest coraz bliżej 3,92 zł. Gdyby na tym poziomie notowania utrzymały się do końca dnia, to według kursów zamknięcia dziennych sesji byłaby to najwyższa wartość od marca.

Notowania dolara z ostatnich 24 godzin

Co wywołało taką reakcję? "Większość członków FOMC uważa, że jeśli gospodarka będzie rozwijać się zgodnie z prognozami, to właściwym byłoby rozpoczęcie zmniejszania programu skupu aktywów jeszcze w tym roku" - wskazują eksperci PKO BP.

"Niektórzy członkowie (banku USA - przyp. red.) uważają, że wysokie odczyty inflacji mogą się okazać trwalsze niż oczekiwano. Według nich komitet powinien przygotować się do stosunkowo szybkiego rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej. Inni członkowie wskazywali jednak na niepewność, co do rozwoju pandemii, a także rozwoju sytuacji związanej z niedoborami na rynku pracy i wąskimi gardłami w łańcuchach dostaw, co ich zdaniem powinno skłaniać FOMC do większej ostrożności" - czytamy w komentarzu PKO BP.