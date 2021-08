Gorączka złota. Mennica Skarbowa przewiduje rekordową sprzedaż idącą w tony

Mimo tego, od zawsze traktuje się złoto jak "bezpieczną przystań" w trudnych czasach. Nie inaczej jest teraz, co pokazują statystyki zakupów kruszcu. Można mówić o gorączce złota nie widzianej od wielu lat.

Największy w Polsce diler złota inwestycyjnego dodaje, że wynik za całe pierwsze półrocze wyniósł aż 594,5 tony, co stanowi najwyższy rezultat dla pierwszego półrocza od 2013 roku. Co więcej, w ujęciu wartościowym, popyt na fizyczne złoto inwestycyjne osiągnął ośmioletni szczyt i wyniósł 34 mld dolarów.

Złoto kupują nie tylko Stany Zjednoczone, ale i Europa. Co ciekawe, w drugim kwartale największe wzrosty zakupów zanotowały nie kraje niemieckojęzyczne, a rynki sklasyfikowane przez WGC jako "other Europe", w tym Polska.

Mennica Skarbowa od kwietnia do czerwca sprzedała 823 kg złota, a po sześciu miesiącach roku bilans to 1,76 tony kruszcu. Już teraz stanowi ten wynik 83 proc. sprzedaży zrealizowanej w całym 2020 roku (2,1 tony).

- W mojej opinii w tym roku pobijemy ubiegłoroczny rekord w zakresie sprzedaży złota inwestycyjnego i przekroczymy poziom 10 ton. Już teraz, po dwóch kwartałach sprzedaliśmy 83 proc. tego, co w całym roku ubiegłym, a nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie zainteresowanie Polaków złotem inwestycyjnym miałoby zmaleć - ocenia Jarosław Żołędowski, Prezes Mennicy Skarbowej.

- Popularność kruszcu jest i nadal będzie stymulowana medialnymi doniesieniami na temat potencjalnego kryzysu i hiperinflacji, a także analiz, zgodnie z którymi, jeśli rzeczywiście nadejdzie dekoniunktura, kurs złota może dobić nawet do 8 tysięcy dolarów w perspektywie kolejnej dekady - wskazuje prezes.

Póki co jest to dość abstrakcyjna wizja. W piątek w południe uncja wyceniana jest na około 1760 dolarów. Dotychczasowy rekord to nieco ponad 2 tys. dolarów.