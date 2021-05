Kursy walut. Bogaty świąteczny tydzień

W tym tygodniu inwestorzy koncentrować się będą na danych z amerykańskiego rynku pracy. Po tym, jak inflacja w USA znacznie przyspieszyła, Fed zaczął używać rynku pracy jako wymówki dla prowadzenia bardzo luźnej polityki i powtarza, że brakujących kilka milionów miejsc pracy to powód, aby nadal kontynuować dodruk.

Problem w tym, że w USA ponad 12 milionów osób pobiera specjalne zasiłki, co może znacząco zaburzać obraz rynku. Faktycznie zatrudnienie w kwietniu było nadal o 8,2 miliona niższe niż w lutym 2020 roku, w szczytowym miesiącu przed nadejściem pandemii i związanych z nią ograniczeń.

Jasne dla wszystkich poza Fed, który ma swoją agendę, a to oznacza, że rynek będzie reagować przede wszystkim na zmianę miejsc pracy. Kuriozalną sytuację mieliśmy przed miesiącem, gdy sporo słabsze od oczekiwań dane spotkały się z euforyczną reakcją Wall Street. Tym razem emocje mogą być jeszcze większe. Raport poznamy w piątek o 14.30, zaś w czwartek o 14.15 opublikowany zostanie raport ADP, będący alternatywnym szacunkiem zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym.

Postawa Fed jest kluczem do zachowania niemal wszystkich ważniejszych rynków. W ubiegłym tygodniu coraz szerzej zaczęto komentować operacje reverse repo, które odwzorowują rekordową nadpłynność na rynku. O ile Fed na nią nie zareaguje (np. podnoszą stopę oprocentowania rezerw), nadpłynność ta nadal może się utrzymać ponieważ amerykański Departament Skarbu w czerwcu prawdopodobnie nadal redukować będzie pozycję w gotówce. To zaś sprzyja tak złotemu, jak i warszawskiej giełdzie, która w ubiegłym tygodniu należała do najmocniejszych rynków.