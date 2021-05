PKB w pierwszym kwartale. Jest lepiej, niż się spodziewano

To nieco mniej niż wynikało ze wstępnego szacunku z połowy maja, który zakładał spadek PKB o 1,2 proc. rok do roku.

Z danych GUS wynika, że konsumpcji prywatna wzrosła o 0,2 proc. rok do roku. Okazuje się więc, że w okresie od stycznia do marca Polacy kupowali minimalnie więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Przypomnijmy, że w ostatnich latach to właśnie konsumpcja była motorem napędowym polskiej gospodarki.

Pozytywnym zaskoczeniem okazały się inwestycje, które w pierwszym kwartale poszły w górę o 1,3 proc. rok do roku. "To dobrze wróży perspektywom na 2021 rok" - oceniają ekonomiści PKO BP.

"Co do eksportu netto, zaskoczeniem jest dynamika eksportu sporo niższa od importu, co przełożyło się na wyraźny ujemny wkład handlu zagranicznego do PKB" - dodaje.