Kursy walut. Czekamy na decyzję RPP

Ostatnie doniesienia z Europy (dane makro oraz informacje o możliwym poluzowaniu polityki fiskalnej w Niemczech) mogą lekko zmniejszać presję na EBC, co skutkowało chwilowym wzrostem kursu EUR/USD do blisko 1,107. Nadal spodziewane jest jednak luzowanie w postaci cięcia stóp procentowych, ale M.Draghi może być już ostrożny w sygnalizowaniu dalszych posunięć, chociażby oczekiwanego przez rynki wznowienia skupu aktywów.

Ponadto, rynki mają też w pamięci retoryki zarówno Riksbanku, RBA jak i Banku Kanady podczas zeszłotygodniowych posiedzeń, które okazały się bardziej jastrzębie niż wskazywały na to wcześniejsze prognozy. Jest więc duża szansa, że brak ogłoszenia skupu aktywów może być rozczarowaniem dla rynków i w rezultacie w tym tygodniu wspomoże wzrost EUR/USD.

Wtorek gospodarczo był dniem inflacyjnym. Indeksy CPI za sierpień opublikowano w Chinach (2,8 proc. r/r), Czechach (2,9 proc. r/r) i na Węgrzech (3,1 proc. r/r). Rozczarowały jedynie odczyty docierające z Budapesztu, które wsparły przekonanie inwestorów, że bank centralny Węgier utrzyma łagodną politykę pieniężną. Jeszcze w maju inflacja konsumencka na Węgrzech sięgała 3,9 proc. r/r i była najwyższa od siedmiu lat, trzy miejsce później spadła do 3,1 proc.

Po publikacji danych forint zaczął tracić na wartości (notowania EUR/HUF wzrosły powyżej 331 do najwyższego poziomu od pierwszych dni września). W ocenie inwestorów, przy spadającej inflacji, Bank Węgier może w swej polityce zacząć uwzględniać działania globalnych banków centralnych i przy łagodzeniu polityki przez EBC rosną szanse na to, że jego kolejny ruch będzie raczej gołębi, choć może nie będzie to od razu luzowanie polityki.