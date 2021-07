Kursy walut. Czy nowy cel inflacyjny EBC coś zmienia?

Teoretycznie mogłoby to oznaczać, że EBC może pozostać bierny w swoich decyzjach przez dłuższy czas. Czy to jednak coś faktycznie zmienia?

Symetryczny czy dwustronny cel inflacyjny oznacza, że zarówno odchylenia w dół czy w górę są niepożądane przez bank centralny. Co więcej, w samym komunikacie ze strony EBC możemy przeczytać, że obecny cel wcale nie jest "sufitem” i może być tolerowane przestrzelenie inflacji w umiarkowanym terminie.

Teoretycznie daje to mandat do braku zmiany polityki monetarnej przez dłuższy czas, w przypadku dalej budującej się presji cenowej. Warto jednak pamiętać, że EBC o symetrycznym celu mówił już od dawna, wskazując na niego w oświadczeniach po decyzjach o wysokości stóp procentowych.

Co więcej, biorąc pod uwagę prognozy dotyczące inflacji, raczej nie powinniśmy liczyć na podwyżki nawet w okresie prognozy. Teoretycznie na pierwsze podwyżki można byłoby liczyć dopiero w 2024 roku. Inwestorzy nie uwierzyli jednak, że taka zmiana celu zmienia cokolwiek, gdyż euro umacniało się po publikacji informacji, a europejskie indeksy mocniej traciły.

Obecnie dalsze perspektywy dla eurodolara będą głównie zależały od tego, czy inflacja w Stanach Zjednoczonych faktycznie pokaże, że ma przejściową charakterystykę. Już teraz oczekuje się, że inflacja CPI za czerwiec spowolni do 4,7 proc. rok do roku z poziomu 5,0 proc. rok do roku w maju.