Kursy walut. EBC wykonuje pierwszy krok ku normalizacji

Europejski Bank Centralny w zasadzie zgodnie z oczekiwaniami w swoim oświadczeniu wskazał, że widzi na tyle duży progres w gospodarce oraz w warunkach finansowych, że może dojść do redukcji tempa programu luzowania ilościowego (QE), a konkretnie awaryjnego programu PEPP.

Z jednej strony możemy mówić o przełomie, choć z drugiej strony sam EBC nazywa to jedynie rekalibracją. Czy jest to, wobec tego krok w kierunku normalizacji, który mógłby dać szanse na umocnienie się euro? Czy nie będzie to miało kompletnie żadnego znaczenia dla europejskich aktywów.