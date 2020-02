Kursy walut. Euro zatrzymało się na granicy 4,30 zł

Ekonomiści zastrzegają jednak, że prognozy te mogą się zmienić pod wpływem epidemii COVID-19, której skutki są obecnie trudne do oszacowania.

Na rynku globalnym euro utrzymuje poziomy powyżej 1,08 USD, co hamuje silniejszą przecenę złotego. Rynek znalazł uspokojenie w informacjach, że WHO nie ogłosiła globalnej pandemii koronawirusa, pomimo pojawienia się wielu stwierdzonych przypadków poza Chinami, a w tym w Europie. We wtorek, premier Chorwacji poinformował, że w jego kraju potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia COVID-19 z chińskiego Wuhanu, pierwsze dwa przypadki koronawirusa zostały także potwierdzone w austriackim Tyrolu, Toskanii i na Sycylii oraz w Rumunii.