Kursy walut. Forint i czeska korona pomagają złotemu

Piątkowa sesja, podobnie jak cały ostatni tydzień, przyniósł dalsze lekkie umocnienie polskiego złotego - kursy złotego wobec euro oraz wobec dolara zbliżyły się odpowiednio do 4,51 oraz 3,77. Przeszkodą do poprawy notowań walut rynków wschodzących nie była siła dolara, gdyż eurodolara utrzymywał się powyżej 1,19.

Waluty krajów, w których w 2021 roku doszło do podwyżek stóp procentowych, należą do najmocniejszych w przestrzeni rynków wschodzących. Tezie tej przeczy osłabienie tureckiej liry, które należy jednak wiązać ze zmianą prezesa banku centralnego oraz zapowiedziami obniżek stóp procentowych przez prezydenta Erdogana.

Zmiana stanowiska RPP mogłaby prawdopodobnie być motywowana dopiero nowymi projekcjami inflacyjnymi (publikacja w lipcu). Członek RPP Eugeniusz Gatnar wskazał, że prognozy inflacji przedstawiane Radzie co miesiąc wskazują na utrzymanie wskaźnika CPI w najbliższych kwartałach powyżej 4,5 proc. rok do roku.

Eurodolar oddalił się od dołków z okolic 1,19, które wyznaczane były po czerwcowym posiedzeniu FOMC. Pomimo wzrostu głównego wskaźnika inflacji PCE w maju do 3,9 proc. rok do roku (z 3,6 proc. miesiąc wcześniej) oraz bazowego PCE do 3,4proc. rok do roku (z 3,1 proc.) nie doszło do istotnej zmiany notowań głównej pary walutowej.