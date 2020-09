Kursy walut. Groźby Trumpa szkodzą złotemu

Głównym wydarzeniem na rynku walutowym była publikacja danych o niemieckim handlu zagranicznym za lipiec. Eksport co prawda wzrósł prawie zgodnie z oczekiwaniami (4,7 proc. vs. oczekiwane 5 proc. w skali miesiąc do miesiąca), ale import zaskoczył in minus (1,1 proc. vs. oczekiwane 3.3 proc.).