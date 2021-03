Kursy walut. Mocniejszy dolar ciąży złotemu

Polski złoty notowany był relatywnie stabilnie w relacji do euro pod koniec tygodnia - kurs utrzymał się przy 4,58. Z kolei przy lekkim spadku eurodolara (jednak wciąż powyżej 1,19) kurs złotego wobec dolara wzrósł powyżej 3,83.

W piątek zmienność na parze euro/złoty była ograniczona przy braku nowych czynników lokalnych. Kalendarz publikacji makro był pusty, a zwiększenie regionalnych restrykcji wpływało negatywnie na złotego już we wcześniejszej części tygodnia.

W relacje do dolara polski złoty tracił nieco mniej niż inne waluty rynków wschodzących, dla których utrzymujące się wysokie rynkowe stopy procentowe są istotniejsze w związku z większym zadłużeniem dolarowym.

Publikowane w strefie euro dane na temat produkcji przemysłowej, pomimo lepszego od oczekiwań wyniku pokazującego wzrost do 0,1 proc. rok do roku wobec oczekiwanych -2,4 proc. nie przyczyniły się do wzmocnienia euro.