Kursy walut. Negatywne nastroje na świecie nie pozwalają na dalsze umocnienie złotego

Wydarzeniem środowej sesji była decyzja Rady Polityki Pieniężnej ( RPP ) o obniżce stóp procentowych NBP o 50 pb, w tym dla stawki referencyjnej do poziomu 0,5 proc. Cięcie stóp było zaskoczeniem , gdyż niewielu uczestników rynku zakładało, że kolejny ruch zostanie wykonany już po trzech tygodniach od ostatniej decyzji Rady.

W reakcji na decyzję złoty ograniczył przedpołudniową przecenę. Po porannym teście oporu na 4,555 kurs EUR/PLN powrócił do 4,525 by zakończyć dzień bliżej 4,53.

Nadal utrzymująca się awersja do ryzyka na świecie nie pozwoliła jednak PLN na wyraźniejsze wzrosty notowań, szczególnie że EUR/USD nie był w stanie powrócić do 1,09 pomimo gołębiego minutes z nadzwyczajnego posiedzenia 15 marca, na którym FOMC obniżył główną stopę prawie do zera. W protokole amerykańska Rezerwa Federalna wskazała, że krótkoterminowe perspektywy gospodarcze w USA gwałtownie się pogorszyły i stały się bardzo niepewne.