Kursy walut. Optymizm nie ustępuje. Ale NBP zaszkodził złotemu

We wczorajszym komentarzu pisałem, że sierpniowe dane z amerykańskiego rynku pracy oznaczają rynkowy status quo. Jedyne namacalne "zagrożenie" w postaci zmniejszenia dodruku przez Fed znów zostało odsunięte, a zatem tak daleko posunięta już hossa może być kontynuowana.

Wczoraj europejskie rynki mocno rosły, a notowane kontrakty na amerykańskie indeksy znów zaliczyły rekordy. Co ciekawe działo się to przy nieco zyskującym dolarze, co było jednak tylko niewielką realizacją zysków po sporym osłabieniu z poprzedniego tygodnia.