Kursy walut. Powell z opóźnionym zapłonem

Para NZDUSD rośnie dziś o niemal 1 proc. i to pomimo bardzo słabych danych z Chin. Wygląda to tak, jakby rynek początkowo uznał, że Powell nie powiedział w piątek nic odkrywczego, ale gdy inwestorzy i zarządzający musieli podjąć w nowym tygodniu kolejne decyzje, skonkludowali, że należy erę dodruku maksymalnie wykorzystać.

Globalnie istotne będzie to, czy nowa słabość dolara się rozwinie, bo to sprzyja apetytowi na ryzyko, szczególnie na rynkach wschodzących. Tu z kolei spore znaczenie będą mieć sierpniowe dane z rynku pracy w USA (raport NFP w piątek, ADP w środę) – słaby raport przypieczętowałby słabość amerykańskiej waluty.

Mowa o indeksach PMI – w przemyśle spadek z 50,4 do 50,1 pkt., zaś w usługach z 53,3 aż do 47,5 pkt. W tym drugim przypadku jest to efekt czasowych ograniczeń wprowadzonych do stłumienia nowych ognisk wirusa, ale nawet bez tego czynnika w Chinach widać problemy – spadek zamówień eksportowych ma miejsce jeszcze w sytuacji, gdy rozwiązaniu nie uległy problemy natury podażowej i logistycznej.