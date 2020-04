Kursy walut. Poziom 4,60 barierą dla euro

W ostatnich dniach złoty nadal pozostawał pod presją. Umacniający się względem głównych walut dolar, ze spadkiem EUR/USD poniżej 1,08 przyczynił się do powrotu EUR/PLN chwilowo do 4,60 i do wzrostu USD/PLN do 4,25. Ostatecznie, przy nadal silnym dolarze, para EUR/PLN tydzień zakończyła bliżej 4,58 na co wpływ mogła mieć m.in. relatywna stabilizacja kurs USD/CNY po publikacji lepszych danych z Chin (PMI dla przemysłu i usług w marcu).