Przegląd informacji ze spółek

Groclin podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zbycia aktywów produkcyjnych zlokalizowanych głównie na terytorium Ukrainy, poinformowała spółka. Na mocy porozumienia GST AutoLeather Inc. ma wyłączność na nabycie aktywów produkcyjnych emitenta na okres 90 dni przy szacunkowej wartości transakcji na poziomie 4,5 mln USD.

Grupa Eurocash chce zatrudnić do pracy w sklepach, hurtowniach i centrach dystrybucyjnych w całej Polsce ponad 2 tys. pracowników, podała spółka.

Grupa AB zamówiła kilka respiratorów i apeluje do innych firm o połączenie sił w zdobywaniu respiratorów, a także lamp dezynfekujących dla polskich szpitali, podała spółka.

Zakład produkcyjny Kokoszki II w Gdańsku po zakończeniu procesu dezynfekcji ponownie został dopuszczony do funkcjonowania, a produkcja w tym zakładzie jest stopniowo wznawiana, podała Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex.

Brand24 oczekuje, że środki z emisji akcji pozwolą w okresie do dwóch kwartałów powrócić na ścieżkę wzrostu liczby klientów, poinformował ISBtech prezes Michał Sadowski.

Dokapitalizowanie Getin Noble Banku (GNB) w tej chwili nie jest w pierwszej trójce priorytetów. Ze względu na epidemię bank nie ma pewności czy plan naprawczy będzie realizowany w kształcie zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował prezes Artur Klimczak. Do banku dotychczas napłynęło prawie 13 tys. zgłoszeń w sprawie udzielenia wakacji kredytowych w ramach kredytu gotówkowego , poinformował członek zarządu Marcin Romanowski.

Od wprowadzenia ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa, w małych sklepach sąsiedzkich zaobserwowano wzrost obrotów. Jednak wiele z nich zaczęło borykać się z problemami, które zmusiły je do skrócenia godzin pracy lub czasowego zawieszenia działalności. Ponad 15% z nich musiało wstrzymać sprzedaż przez co najmniej jeden dzień lub skrócić godziny pracy o co najmniej 25%, wynika z danych dostarczonych przez system M/platform. Z tych samych danych wynika, że pojawił się nowy silny trend, kupujemy w małych sklepach o 16% rzadziej, ale dużo więcej - średnia wartość koszyka wzrosła o 31% w ostatnim tygodniu marca.