Kursy walut. Rok od katastrofy

Jak pokazało minione dwanaście miesięcy generalnie tak było, ale ropa miała jeszcze jeden bolesny przystanek. Kluczem do wyjaśnienia tej sytuacji jest fizyczny charakter dla wielu rynków surowcowych. Popyt na ropę powiedzmy za rok czy dwa może być bardzo duży (w wyniku normalizacji i ujawnienia się odroczonego popytu na turystykę), ale do tego czasu surowiec trzeba gdzieś przechować.

Zobacz także: Nowy Ład jeszcze nieznany, ale niepokoi. "To byłaby rzecz najgorsza"

Możliwości przechowania ropy były tak niewielkie, że w pewnym momencie jej odbiorca dostawał premię za jej odebranie – ujemne ceny były właśnie taką premią. Warto podkreślić, że chodziło o rozliczane wtedy kontrakty. Rynek, który dostosowuje się szybko do takich anomalii miał czas na przygotowanie się do kolejnego rozliczenia i sytuacja już się nie powtórzyła.

Lekcją dla wielu osób było to, że nie ma czegoś takiego jak jedna "cena ropy” i dotyczy to większości surowców (co wcale nie jest takie intuicyjne, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że cena akcji musi być podobna, nawet jeśli spółka notowana jest na różnych giełdach).