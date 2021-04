Masz pieniądze w banku? Odsetek od nich nie zapłacisz, ale twoje rachunki i tak wzrosną

Oprocentowanie środków w bankach już jest bliskie zera, a coraz częściej mówi się o ujemnych odsetkach od depozytów klientów indywidualnych. Sytuacja dość surrealistyczna: chcesz trzymać pieniądze w banku, ten nie tylko ci za to nie zapłaci, ale wręcz zażąda opłaty. O takim scenariuszu jako pierwsza kilka tygodni temu pisała "Rzeczpospolita".

- Dziś to już coraz mniej realny scenariusz. Jeśli zrobi to państwowy bank, to prezesa takiego banku szybko nie będzie - słyszymy na rynku.