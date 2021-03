Polacy uciekają od lokat. Ale pieniędzy w bankach przybywa

To raczej nie dziwi. Aby walczyć z kryzysem i pobudzić gospodarkę, stopy procentowe zostały ścięte prawie do zera, a oprocentowanie lokat stało się symboliczne.

Nie oznacza to jednak, że zaczęliśmy chować pieniądze w skarpetach - w lutym wartość środków, jakie trzymają w bankach gospodarstwa domowe po raz pierwszy w historii (po denominacji) przekroczyła bilion złotych. To mniej więcej dwa razy tyle, ile według szacunków wyniosły wydatki z budżetu państwa w 2020 roku.

Puchną zwykłe i oszczędnościowe rachunki bankowe, na których w ciągu roku przybyło 195 mld zł. Po uwzględnieniu odpływu z lokat wychodzi na to, że w ciągu roku osoby fizyczne i mikrofirmy wpłaciły do banków 95 mld zł. Skąd te pieniądze?

Pandemia nie spowodowała takiego pogorszenia na rynku pracy, żeby bieżące dochody gospodarstw domowych zaczęły się obniżać, one w dalszym ciągu rosną. Samo to sprzyja zwiększeniu oszczędności.

A na to dodatkowo nakładają się ograniczenia wydatków w wielu obszarach z powodu restrykcji. Nie możemy chodzić do restauracji, kina czy teatru. W ciągu ostatniego roku mniej wyjeżdżaliśmy, czy to ze względu na lockdown czy obawy o zdrowie. To powoduje, że odraczamy tego typu wydatki.