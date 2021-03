Prezes UOKiK sprzeciwia się ujemnym stawkom depozytów. Banki i tak robią swoje

"To by oznaczało, że już nie tylko oszczędności firm, ale teraz także przeciętnego klienta indywidualnego będą obciążone nową daniną. W 2020 r. polskie banki po raz pierwszy wprowadziły regularne, miesięczne ujemne oprocentowanie lub prowizje od dużych złotowych depozytów przedsiębiorstw spoza branży finansowej" - wskazywała gazeta.

- Generalnie to jest tendencja, która dotyczy klientów korporacyjnych, dużych firm, zależy też od progu kwoty, która znajduje się na rachunku, czy jest to rachunek złotowy, czy też walutowy - tłumaczył Białek.

- Takie prace koncepcyjne - nie będę zaprzeczał - toczą się również wobec klientów detalicznych wzorem innych państw członkowskich. Natomiast to jeszcze pewnie daleka droga zanim to się stanie, a jeśli to się stanie, to stanie się to na pewno w bardzo ograniczonym zakresie i w sposób bardzo ewolucyjny - powiedział Białek.