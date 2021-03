Polska ciągle liderem drożyzny. Inflacja prawie trzy razy wyższa niż średnia w UE

Europejski urząd statystyczny zebrał informacje na temat cen ze wszystkich krajów UE. Okazuje się, że w lutym tempo podwyżek minimalnie wzrosło - z 1,2 do 1,3 proc. O tyle jest drożej. To jednak tylko średnia. Sytuacja w poszczególnych krajach bardzo mocno się różni.

Polska w tym niechlubnym rankingu jest numerem jeden od dawna, ale w ostatnich danych mocno gonią nas Węgrzy. Tam inflacja wyraźnie przyspieszyła - z 2,9 do 3,3 proc. Na trzecim miejscu są Czechy, którzy zostają w tyle z inflacją na poziomie 2,5 proc.

Należy podkreślić, że obie instytucje nieco inaczej wyliczają inflację. Różnice są już na poziomie nazw wskaźników. GUS posługuje się miarą CPI (consumer price index), a Eurostat wykorzystuje HICP (harmonised index of consumer prices). Sprowadza się to m.in. do innego składu koszyka dóbr i usług, których ceny są porównywane. Stąd różnice.