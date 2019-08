Kursy walut. Ryczko: podtrzymanie piątkowego podbicia złotego

Początek nowego tygodnia obrotu na rynku FX przynosi podtrzymanie nieco mocniejszego PLN po piątkowym odbiciu z okolic 2-letnich minimów. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,3425 PLN za euro, 3,9149 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,9939 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,7557 PLN w relacji do funta szterlinga.

Piątkowe odbicie na wycenach bardziej ryzykownych aktywów zostało wstępnie podtrzymane - inwestorzy mają nadzieje, że słabsze perspektywy makro skłonią globalnych decydentów do zainicjowania programów wsparcia. Poza EBC i FED do działań przystąpił również PboC inicjując program mający zwiększyć dochody rozporządzalne.

Ponadto byliśmy świadkami lekkiego spadku ryzyka politycznego w Argentynie, gdzie tamtejszy prezydent zawiesił do końca roku podatki od sprzedaży podstawowych artykułów spożywczych. Złoty wykorzystał lekką poprawę nastrojów do skokowego umocnienia rzędu ok. 6-gr wobec euro.