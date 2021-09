Kursy walut. Rynek dał RPP kredyt zaufania

W ostatni dzień sierpnia relatywnie niewiele działo się na rynkach, ale dużo dzieje się w gospodarce. Docierają do nas dane, które coraz bardziej kwestionują dyskontowany przez rynek scenariusz trwałego ożywienia. W Polsce jednak publikacją dnia były wstępne dane o sierpniowej inflacji.

Na rynku walutowym reakcja na dane o inflacji historycznie często zależała od grupy, do której zaliczana był kraj. Zastanówmy się przez chwilę – jak powinien zareagować kurs waluty, jeśli inflacja rośnie szybciej niż oczekiwano?

Jednak w przypadku rynków rozwiniętych wyższa inflacja bardzo często prowadzi do umocnienia kursu waluty (a zatem ceny krajowe stają się relatywnie jeszcze wyższe). Dlaczego?

Inwestorzy wierzą bowiem w determinację banku centralnego do utrzymania siły nabywczej pieniądza, który w reakcji zaostrza kurs polityki pieniężnej. To po pierwsze przyciąga kapitał spekulacyjny (wyższe rynkowe stopy procentowe), a po drugie ma sprawić, że inflacja w dłuższym okresie zostanie skorygowana.

Wczoraj po publikacji inflacji w Polsce na poziomie 5,4 proc. rok do roku – najwyżej od 20 lat i powyżej oczekiwań rynku - złoty wyraźnie się umocnił. Faktem jest, że od początku tygodnia waluty rynków wschodzących generalnie zyskują po gołębim wystąpieniu szefa Fed w Jackson Hole (który swoją drogą konsekwentnie odmawia jakiejkolwiek reakcji na rosnącą inflację w USA).

Tym niemniej złoty zyskiwał wyraźnie mocniej, a kurs złotego wobec euro znalazł się najniżej od niemal dwóch miesięcy. Jednocześnie mocno rosły ceny akcji banków na GPW. Rynek jest przekonany, że tym razem wreszcie dojdzie do podwyżki stóp procentowych. Czy tak się rzeczywiście stanie?

Rynek dał RPP ewidentny kredyt zaufania

Choć nie znamy szczegółów sierpniowej inflacji widać, że presja inflacyjna jest szeroka i nawet jeśli w przyszłym roku inflacja spadnie ze względu na efekty bazy (m.in. wzrost cen paliw nie będzie tak dynamiczny, z inflacji znikną też podwyżki czynszów, a ewentualne kolejne powinny być mniejsze), może to nie wystarczyć do sprowadzenia jej do celu. Rynek dał RPP ewidentny kredyt zaufania.