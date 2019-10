Kursy walut. Ryzyko bezumownego brexitu spadło

Zielone światło do podjęcia koniecznych kroków dla zapewnienia, że porozumienie będzie mogło wejść w życie 1 listopada dała też Unia podczas rozpoczętego zeszłotygodniowego szczytu. Teraz tylko wystarczyłaby aprobata brytyjskiego parlamentu i Wielka Brytania opuściłaby UE z porozumieniem stron.

Do UE trafił więc wniosek o opóźnienie Brexitu, zgodnie z obowiązującymi zasadami, co wystarczyło aby podtrzymać pozytywne nastroje inwestycyjne w Europie. W poniedziałek rano EUR/USD nadal utrzymywał okolice 1,116 zaś EUR/PLN 4,28. Na rynku nadal też widać wysokie oczekiwania na podpisanie wstępnej umowy handlowej pomiędzy USA a Chinami. Według doradcy ekonomicznego Białego Domu, Larry’ego Kudlowa, są spore szanse, że wstępna umowa może być podpisana już w listopadzie podczas forum APEC (Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku). W wywiadzie dla CNBC Kudlow podkreślał, że pierwsza część umowy wykroczyła poza chińskie zakupy amerykańskich produktów rolnych, obejmując otwarcie barier pozataryfowych dla rolnictwa.

W kraju poznaliśmy wrześniową inflację konsumencka, raporty z rynku pracy i dot. produkcji przemysłowej jak również treść minutes z październikowego posiedzenia RPP. GUS potwierdził inflację CPI we wrześniu na poziomie 2,6% r/r, podczas gdy inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) niespodziewanie wzrosła do 2,4%. Zaskoczenia nie przyniosła publikacja protokołu z październikowego posiedzenia RPP.

NBP planuje utrzymać stopy na niezmienionym poziomie nawet przez cały okres kadencji Rady (do 2022 r.), czując się komfortowo z obecnym i oczekiwanym na początku 2020 wzrostem inflacji. Niemniej na posiedzeniu RPP w październiku, drugi miesiąc z rzędu złożono wniosek o obniżkę stóp. Wrzesień był już trzecim miesiącem, gdy rozczarowały wyniki zatrudnienia pokazując w skali roku 2,6% wzrost. Słabiej wypadły też dane płacowe. Nie jest więc wykluczone, że rynek pracy powoli zaczyna odczuwać skutki spowolnienia gospodarczego. Nie zmienia to faktu, że ten segment gospodarki nadal pozostaje wsparciem dla konsumpcji, którą powinny dodatkowo podbijać wypłaty świadczeń socjalnych.

Pozytywnie zaskoczyła zaś wrześniowa publikacja produkcji przemysłowej z wynikiem na poziomie 5,6% wobec 5% oczekiwanych przez rynek. Wzrost produkcji odnotowano w 27 spośród 34 działów przemysłu, a struktura danych pokazała odbicie głównych branży eksportowych (co może wskazywać na relatywną ich odporność na osłabienie globalnego popytu). Na odbicie produkcji przemysłowej wpłynęło również odwrócenie się negatywnego efektu kalendarzowego z sierpnia. Choć wrześniowe dane produkcyjne zaskoczyły pozytywnie, nie zmienia to faktu, że średnioterminowym ujęciu produkcja przemysłowa nadal wyhamowuje, co odzwierciedla problemy niemieckiej gospodarki.