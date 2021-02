Kursy walut. Słabszy dolar ulgą dla złotego

Równocześnie, osłabiający się dolar do euro wywindował notowania eurodolara powyżej 1,2040.

Po ostatnich danych z amerykańskiego rynku pracy, administracja Joe Bidena ma dużo do zrobienia na polu stymulacji fiskalnej. Ponadto, zwiększenie tempa szczepień w nadchodzących tygodniach (do tej pory UE pozostawała w tyle za USA i Wielką Brytanią) oraz wynikające z tego szanse na ożywienia gospodarcze w dalszej części roku przyczyniały się do silniejszego euro względem dolara.