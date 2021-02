Kursy walut. Słabszy dolar wspiera notowania złotego

W kraju w piątek uwagę przyciągały dane na temat sprzedaż detalicznej za styczeń. Jej spadek okazał się głębszy niż oczekiwane 5 proc. rok do roku wynosząc -6 proc. wobec -0,8 proc. w grudniu.

Jednak te odczyty nie przyczyniały się do osłabienia polskiego złotego, gdyż uwaga skierowana jest na perspektywy gospodarcze w kolejnych miesiącach, a te wciąż pozostają optymistyczne. Ponadto w 2020 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących wzrosła, dochodząc do poziomu 3,5 proc. PKB, co jest pozytywne dla notowań waluty w dłuższej perspektywie.