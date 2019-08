Kursy walut. Witczak: odsetki niższe, a dolar mocniejszy

Jakże to, stopy obniżono, a dolar zyskał? Co wy na to, panowie analitycy? - powie czytelnik. Cóż, uzasadnienia post-factum zawsze są dość arbitralne, ale pewne rzeczy są jasne. Po pierwsze, był to ruch o 25 pb, a nie o 50 pb, co przecież też niektórzy podejrzewali. Po drugie - i to jest ważniejsze - Jerome Powell wprost zaznaczył, że to cięcie nie jest początkiem całego luźnego cyklu obniżek. Z drugiej strony, nie musi być to też ruch zupełnie jednorazowy: ale nawet jeśli będą kolejne, to niekoniecznie w postaci systematycznej serii i niekoniecznie będzie to przedłużone na rok przyszły. Po prostu część rynku zakłada jeszcze jeden ruch w tym roku - i to wszystko.