Kursy walut. Witczak: słabo w Niemczech, słabo w Polsce

Nie wyglądało to dobrze. Tymczasem w USA przemysłowy PMI przebił prognozę: było 51 pkt, oczekiwano 50,3 pkt. W usługach odnotowano rozczarowanie, ale lekkie.

Eurodolar tymczasem ostro obniżył lot dziś rano - zapewne na fali danych z Niemiec i Eurolandu. Wykres spadł w ciągu ok. godziny z rejonu 1,1020-25 do 1,0965-70. Później, po 12:00, poszedł nieco w górę, ale i tak teraz to tylko 1,0990. Nic dziwnego: dolar był dobrą przystanią w obliczu mizernych danych unijnych.