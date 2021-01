Kursy walut. Złoty czeka na silniejszy impuls

W centrum uwagi nadal pozostają niepokojące informacje związane z pandemią COVID-19 oraz doniesienia wskazujące, że na kolejny pakiet wsparcia fiskalnego w USA być może będzie trzeba czekać aż do drugiej połowy marca. W rezultacie, na krajowym rynku walutowym kurs euro lekko rośnie, chwilowo testując już 4,55.

Z kolei na rynku euro/dolara po nieudanym teście wsparcia na poziomie 1,211 para powróciła powyżej oporu na wysokości 1,215, co dało impuls do zatrzymania wcześniejszej przeceny złotego.

Opublikowane wczoraj dane z USA zostały przez rynek przyjęte neutralnie. Styczniowy odczyt indeksu Conference Board na poziomie 89,3 pkt. był tylko nieznacznie powyżej rynkowych oczekiwań i wyraźnie silniejszy w porównaniu z odczytem grudniowym, który zrewidowano w dół do poziomu 87,1 pkt.

W porównaniu z końcówką ubiegłego roku spadał zaś styczniowy indeks aktywności produkcyjnej oddziału Banku Rezerw Federalnych z Richmond obrazujący koniunkturę wytwórczą w tym regionie Stanów Zjednoczonych (do 14 pkt.).

Zgodnie z zapowiedzią MFW uaktualnił projekcje makroekonomiczne, z nieco większym optymizmem patrząc w przyszłość, gdzie czynnikiem stanowiącym podstawę do skorygowania prognozy PKB na 2021 rok (o 0,3 p.p. do 5,5 proc.) było wprowadzenie do użytku szczepionek przeciw Covid-19.