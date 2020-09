Kursy walut. Złoty odrabia część strat

Wtorek 22 września przyniósł dalsze umocnienie dolara wobec euro (kurs eurodolara z ok. 1,1770 spadł do ok. 1,17) oraz umocnienie kursu złotego wobec euro (kurs złotego z okolic 4,49 spadł do ok. 4,48 za euro pomimo podejmowanych na początku dnia prób atakowania poziomu 4,515).