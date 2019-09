Kursy walut. Złoty pozostaje pod presją

W ostatnich dniach złotemu szkodzi niepewność wobec kwestii kredytów mieszkaniowych indeksowanych do franka szwajcarskiego przed planowaną na 3.10 publikacją orzeczenia TSUE. W skrajnym przypadku jego konsekwencją może być konieczność dokapitalizowania kilku dużych banków działających w Polsce, co może negatywnie odbić się na wynikach całego sektora bankowego.

Złoty ciąży również słabe euro względem dolara. Wspólna waluta pozostaje pod presją gołębiego EBC, który po wrześniowym posiedzeniu obniżył stopę depozytową do poziomu -0,5 proc. a prezes M.Draghi w ostatnich dniach zwracał uwagę na brak oznak odbicia w sektorze przemysłu strefy euro, co może mieć negatywny wpływ na inne sektory gospodarki i skutkować dalszymi, gołębimi decyzjami EBC.

Choć FOMC również obniżył poziom kosztu pieniądza, to jednak po posiedzeniu wyraźnie dało się odczuć, że Fed nie zrobił tego z powodu słabnącej gospodarki, względem której nadal pozostaje pozytywnie nastawiony, ale raczej dla „świętego spokoju”, aby nie być posądzanym, że przyczynia się do globalnego spowolnienia gospodarczego. Prawdopodobieństwo kolejnej obniżki stóp w grudniu stało się więc niskie, co wspiera dolara. W środę EUR/USD spadł chwilowo do 1,094.