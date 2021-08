Kursy walut. Złoty słabo radzi sobie z Deltą

Oczywiście nie jest wykluczone, że podobnie jak w poprzednich przypadkach, kolejna fala nadejdzie do Polski z opóźnieniem i być może inwestorzy wyceniają takie ryzyko na polskim złotym już teraz. Czy jest szansa na to, że złoty pokaże jeszcze siłę w tym roku?

Oczekiwania były znacząco niższe, gdyż wskazywano na 7,6 proc. rok do roku przy poprzednim poziomie 7,2 proc. rok do roku. Co więcej obserwujemy dużą rozbieżność z inflacją konsumencką, co potencjalnie sugeruje, że biznes będzie chciał przełożyć wzrost kosztów na konsumentów.