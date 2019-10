Kursy walut. Złoty umacnia się, a inwestorzy czekają na doniesienia z Waszyngtonu

Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,3089 zł za euro, 3,9120 zł wobec dolara amerykańskiego, 3,9197 zł względem franka szwajcarskiego oraz 4,8682 zł w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 1,95 proc. w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie godziny obrotu na rynkach przyniosły poprawę nastrojów wśród inwestorów. Pod koniec sesji w Europie na rynku pojawiły się doniesienia ze strony premierów Wlk. Brytanii oraz Irlandii sugerujących, iż po rozmowie, widzą "ścieżkę" prowadzącą do umowy dot. Brexitu.

Ponadto rozpoczęła się kolejna runda negocjacji handlowych w Waszyngtonie, gdzie Trump poinformował wczoraj że spotka się dziś z Liu He. Prezydent USA określił pierwszy dzień negocjacji jako "bardzo, bardzo dobry". W konsekwencji obserwujemy podbicie oczekiwań co potencjalnego podpisania tzw. "partial deal", które zostałoby pozytywnie odebrane przez rynki. Chiński juan jest na dobrej drodze największego wzrostu od czterech miesięcy, co podbija nastroje wokół EM.