Kursy walut. Ryczko: złoty wyraźnie mocniejszy po wyroku TSUE

Poranny, piątkowy handel na rynku FX przynosi podtrzymanie wczorajszej zwyżki PLN zainicjowanej po wyroku TSUE. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,3329 PLN za euro, 3,9487 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,9473 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,8726 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 1,943 proc. w przypadku obligacji 10-letnich.

Wczoraj po godz. 9:30 TSUE orzekł, że polscy kredytobiorcy mogą domagać się w sądach unieważnienia umowy walutowego kredytu hipotecznego, jeśli zawiera ona nieuczciwe warunki. TSUE stwierdził również, że w umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być jednak zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

Decyzja ta podbiła wyraźnie zmienność na akcjach krajowego sektora bankowego oraz na PLN. Kurz powoli opada i wyłania się nam obraz i rynkowy konsensus dot. opinii co do wyroku. Jest on korzystny dla kredytobiorców, niemniej ogranicza potencjalnie skalę przewalutowań (konieczność spłaty kredytu od razu). Dodatkowo wyrok ten będzie jedynie wytyczną dla spraw w sądach krajowych.