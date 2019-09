Kursy walut. Złoty zyskał po decyzji Europejskiego Banku Centralnego

Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,3340 zł za euro, 3,9158 zł wobec dolara amerykańskiego, 3,9547 zł względem franka szwajcarskiego oraz 4,8375 zł w relacji do funta szterlinga.

Ostatnie kilkanaście godzin obrotu na szerokim rynku stało pod znakiem podbicia zmienności po EBC. Mario Draghi ostatecznie zdecydował o obniżeniu stopy depozytowej z -0,4 proc. do -0,5 proc. oraz uruchomieniu programu QE o wartości 20 mld EUR zakupów miesięcznie.

Domyślny scenariusz zakładał cięcie stóp o 10-20 pb. oraz program o wartości 30+ mld EUR. Tym samym bazowy przekaz był nieco mniej gołębi. Draghi zapowiedział jednak program QE bezterminowy (open-ended), co zostało odebrane pro-stymulacyjnie gdyż inwestorzy spodziewali się założeń co do 9-12 miesięcy.