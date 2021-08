Kursy walut. Złoty zyskuje, ale mniej niż inne waluty

Pomimo spadku wskaźnika ISM dla przemysłu USA jest on nadal na bardzo wysokim poziomie (59.5 pkt., poprzednio 60.6 pkt., szczyt 64.7 pkt. w marcu), a do tego konkurencyjny wskaźnik PMI odnotował kolejny wzrost i ustanowił tegoroczny rekord.

Także groźba spowolnienia jesienią jest realna, ale moim zdaniem to co innego pcha ceny obligacji w górę i pisałem już o tym wiele razy – rekordowa nadpłynność w dolarze.

W piątek po raz pierwszy skala operacji reverse repo przekroczyła bilion dolarów – w tej sytuacji inwestorzy nie mają wielkiego wyboru i choć raz zyskują akcje, a raz obligacje (co media naprzemiennie tłumaczą nadziejami na wzrost i obawami o ożywienie) to trend na obydwu rynkach jest silnie pozytywny.

To co uległo zmianie, to sentyment do dolara po ubiegłotygodniowym posiedzeniu Fed. Brak jakiegokolwiek planu na ograniczenie dodruku uruchomił przede wszystkim popyt na waluty rynków wschodzących, przy czym ma to miejsce przede wszystkim na walutach spoza Europy.