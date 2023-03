Lech Poznań już zarobił miliony w Lidze Konferencji. A przed nim ćwierćfinał

Liga Konferencji Europy. Oto ile zarobił już Lech Poznań

Za pokonanie szwedzkiej drużyny UEFA wypłaci Lechowi 1 mln euro - wylicza portal WP Sportowe Fakty. Biorąc pod uwagę obecny kurs unijnej waluty, daje to ok. 4,7 mln zł.

Jeżeli jednak przyjrzymy się nagrodom już wcześniej zainkasowanym przez "Kolejorza" (m.in. za awans fazy grupowej LKE oraz do kolejnych rund pucharu), to szybko wychodzi, że polski klub już zarobił 7,11 mln euro (ok. 33,41 mln zł) – zauważa na Twitterze Kuba Szlendak, ekspert od finansowego zaplecza sportu. Do tego trzeba jeszcze doliczyć m.in. dodatki od sponsorów czy wpływy z dnia meczowego (bilety, napoje i jedzenie na stadionie itd.).