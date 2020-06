Limity wypłat z bankomatów. Tak polubiliśmy gotówkę, że rozważają to kolejni operatorzy

Na początku czerwca Euronet wprowadził limit jednorazowej wypłaty z bankomatu w wysokości tysiąca złotych . Potrzebujesz więcej gotówki – operację włożenia karty i wstukania PIN-u musisz powtórzyć. Męczące. Oficjalnie chodzi o to, by zapewnić wszystkim dostęp do gotówki. W rzeczywistości – o pieniądze, które bankomaty dostają od wystawców kart za każdą zrealizowaną wypłatę.

— Biznes jest coraz mniej rentowny. Od 10 lat mamy te same prowizje, a koszty stale rosną. W tym roku doszło do dwóch istotnych zdarzeń podnoszących koszt obsługi bankomatów: VAT na usługi związane z zaopatrywaniem bankomatów w gotówkę i wzrost płacy minimalnej, który znacznie podwyższył koszty firm ochroniarskich i konwojujących pieniądze — powiedział w rozmowie z "Pulsem Biznesu" informator, który dobrze zna ten biznes.

Nie ma czegoś takiego jak "darmowa wypłata". Bo nawet jeśli nie płaci klient, to zapłaci bank. Za pobranie gotówki z obcej sieci klient płaci swojemu bankowi prowizję, która jest znacznie wyższa niż bankomatowy interchange. Wprowadzenie limitów przez niezależnych operatorów może jednak doprowadzić do daleko idących zmian na rynku. Z informacji "PB" wynika, że najliczniejsza w kraju sieć bankomatów PKO BP notuje zwiększony (o kilka procent, ale to jednak odczuwalne) ruch klientów obcych banków. Widać, że klienci szukają urządzeń, które wypłacają cała żądaną kwotę bez limitów. Dla PKO BP to koszt, bo częściej trzeba uzupełniać stan gotówki.