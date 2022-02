Limity wypłat z bankomatów w Doniecku. Ukraińcy ustawiają się w długich kolejkach

Rośnie napięcie we wschodniej części Ukrainy, a ludność Doniecka ma problemy z dostępem do gotówki. Tamtejszy bank centralny wprowadził limity dziennych wypłat z bankomatów. To niecałe 130 dolarów. Podobnie jak w 2014 roku po wypłaty ustawiają się kolejki. Nikt nie ma pewności, co się wydarzy kolejnego dnia.