Mundial w liczbach. Oto dlaczego Mistrzostwa Świata w Katarze są najdroższe w historii

Choć klamka ws. wyboru Kataru na gospodarza mundialu w 2022 r. zapadła ponad 10 lat temu, to teraz działacze sportowi nie są do końca przekonani, czy był to najlepszy pomysł. - Ten kraj jest zbyt mały - cytuje "Forbes" słowa Seppa Blattera, byłego prezydenta FIFA. - Piłka nożna i Mistrzostwa Świata są na niego zbyt duże - dodał Blatter.